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Kapkaççı yakayı ele verdi

Kapkaççı yakayı ele verdi

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:32
Kapkaççı yakayı ele verdi

Kapkaççı yakayı ele verdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ de yaya olarak yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çalan Hüseyin Artık tutuklandı.

4 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak olay yerinden koşarak kaçan zanlı Artık, kadının yardım çığlığının duyulması üzerine vatandaşlar tarafından yaka paça yakalandı.

Artık, bugün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk emri verdi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlı Hüseyin Artık’ın “Kişi üzerinden sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Tosun, olayın önceki akşam 21.00 raddelerinde Girne’de cadde üzerinde yaşandığını, söyledi.

Kadının bağırması üzerine vatandaşların koşarak kaçmaya çalışan zanlı Artık’ı suçüstü yakaladıklarını kaydeden Tosun, cep telefonunun da zanlı üzerinde bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten Tosun, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ArtıkHırsız
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