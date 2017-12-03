KANUNSUZ AVLANMA

Düzova’da dün ava kapalı bir gün olmasına karşın avlandığı gerekçesiyle isminin baş harfleri H.Ç.(E.-47) olan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bahse konu şahsın, Meriç köyünün kuzeyinde Düzova toprakları içerisinde, adına kayıtlı av tüfeğiyle 1 ova tavşanı vurduğu kaydedildi.
Düzova’da dün ava kapalı bir gün olmasına karşın avlandığı gerekçesiyle isminin baş harfleri H.Ç.(E.-47) olan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bahse konu şahsın, Meriç köyünün kuzeyinde Düzova toprakları içerisinde, adına kayıtlı av tüfeğiyle 1 ova tavşanı vurduğu kaydedildi.