KANUNSUZ AVLANMA

Düzova’da dün ava kapalı bir gün olmasına karşın avlandığı gerekçesiyle isminin baş harfleri H.Ç.(E.-47) olan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bahse konu şahsın, Meriç köyünün kuzeyinde Düzova toprakları içerisinde, adına kayıtlı av tüfeğiyle 1 ova tavşanı vurduğu kaydedildi.

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