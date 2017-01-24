Kan Donduran İtiraf

“En çok küçük kızımı taciz ettim.”
Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde meydana gelen ve toplumda büyük infiale neden olan tacizlik olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.B.Y bugün polisin yoğun güvenlik önlemi altında yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı M.B.Y’nin 2013 -2017 yılları arasında şu anda 14 ve 17 yaşındaki iki öz kızına cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis zanlının öz kızlarına 11 ve 14 yaşından bugüne ayrı tarih ve zamanlarda, tek tek evde baş başa kaldığı zamanlarda cinsel tacizde bulunup tehdit ettiğini söyledi. Polis memuru Tarman olayın kız çocuklarının anneye durumu anlatmaları ile ortaya çıktığını ve polise intikal ettirildiğini söyledi. Tarman polisin başlattığı soruşturma kapsamında zanlının ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis zanlının aleyhine “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Çocuğa cinsel taciz” suçlarından dava okunduğunu ve davalarına kabul yönünde beyanda bulunduğunu söyledi. Polis memuru Hamza Tarman zanlının Hatay İskenderunlu olduğunu, ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu ancak olayın ortaya çıkmasının ardında çalışma izninin iptal edildiğini ve yasal statüsü kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı M.B.Y kimseyi tehdit etmediğini kendisini kaybedip taciz suçu işlediğini en çok da küçük kızına karşı işlediğini söyledi. Zanlı ayrıca ilaç kullandığını ve kendisini kaybedip yanlış şeyler yaptığını kızlarını çok sevdiğini ve onlar için her şeyi yaptığını söyledi.
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar toplumda infiale neden olan bu olayın ardından zanlının tutuklu yargılanmasının uygun olacağını belirterek 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.