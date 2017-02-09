Kan Donduran Çok İlginç Olay

SOYGUN, ADAM KAÇIRMA, DARP, HARAÇ!

Gazimağusa’da duyanların kanını donduran çok ilginç bir olay yaşandı. Pakistan’dan çalışmak için KKTC’ye gelen 2 kişiyi kaçırıp ciddi şekilde döven ve paralarını çaldıktan sonra da ailelerini arayıp tehditle yüklü miktarda haraç isteyen 1’i Pakistanlı 3 kişi tutuklandı, 2 kişi aranıyor

Gazimağusa’da önceki gün Pakistan’dan KKTC’ye çalışmaya için gelen Mohammad Sajit Pervez ve Mohammad Ali Raza’yı kaçırıp ciddi şekilde döven ve bin 400 dolar ve 800 TL nakit paralarını zorla çaldıktan sonra da Pakistan’daki ailelerini arayıp tehditle 8 bin Euro para talep ettikleri iddia edilen Erkan Urkan (40), Ömer Yıldızdal (48) ve Muhammad Akram (32) tutuklandı. Olayla ilgili biri Pakistan uyruklu 2 kişi de aranıyor.

Kentte duyanların kanını donduran olayda, zanlıların, müştekilerin ailelerini görüntülü arayarak, “Ya bize 8 bin Euro para gönderirsiniz, ya da onları parçalayarak öldürüp denize atarız” dedikleri iddia ediliyor.

Gazimağusa polisi, olayı haber almasının hemen ardından tespit ettiği 3 zanlıyı, dün, Gazimağusa’da mahkeme huzuruna çıkardı. Zanlılar aleyhine 2’şer günlük tutukluluk emri alındı.

Öte yandan, yabancı ülkelerden birçok şahısın, yüksek paralar karşılığında KKTC’ye çalıştırılmak için getirildiği ve bu vaatlerin yerine getirilmemesi yüzünden bu tür olayların yaşandığı iddia edildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru Şükrü Hafız’ı tanık olarak dinletti.

Tanık polis Şükrü Hafız, meselenin, soygun, insan kaçırma, çalmak kastıyla tehdit ve mal talebiyle ilgili olduğunu söyledi.

Polis memuru, 6 Şubat 2017 tarihinde, saat 20.30’da, Gazimağusa’da, zanlı 1 Erkan Urkan, zanlı 2 Ömer Yıldızdal, zanlı 3 Muhammad Akram ve aranmakta olan 2 başka şahısın, KKTC’ye ön izinle çalışmaya gelen Mohammad Sajit Pervez ve Muhammad Ali Raza’yı kalmakta oldukları Sakarya Mahallesi Köroğlu Sokak numara 4 adresindeki evlerinde zorla alıkoyup darp ettiklerini kaydetti.

Şükrü Hafız, zanlıların, Mohammad Sajit Pervez ve Muhammad Ali Raza’yı ikametgahtan çıkararak, zanlı 1 Erkan Urka’ın Toyota marka aracın bagaj kısmına, üst üste koyup, henüz tespit edilemeyen bir yere götürdüklerini anlattı.

Tahkikat memuru, zanlıların, Pervez ve Raza’yı, konu yerde bulunan daire içerisine koyup ciddi şekilde darp edip zorla şiddet kullanarak Mohammad Sajit Pervez’in cebinde bulunan toplam 600 ABD Doları ve 50 TL’si ile Mohammad Ali Raza’nın üzerinde bulunan 800 ABD Doları ve 150 TL nakit parayı şiddetle alarak soygun suçunu işlediklerini bildirdi.

Zanlıların daha sonra konu şahısların Pakistan’da bulunan ailelerini “İmo” isimli görüntülü konuşma sisteminden arayarak, kendilerine, 8 bin Euro göndermemeleri durumunda Pervez ve Raza’yı parçalayarak öldürüp denize atacaklarını söyleyerek çalmak kastıyla tehditle mal talebinde bulunduklarını belirten Hafız, olayın polise 7 Şubat 2017 tarihinde rapor edildiğini söyledi.

Tanık polis, aynı gün zanlıların Gazimağusa’da tespit edilip tutuklandıklarını dile getirdi.

Mesele ile ilgili zanlı konumunda olan 2 şahısın hâlâ aranmakta olduklarına dikkat çeken tahkikat memuru, zanlı 3 Muhammad Akram’ın gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, mesele ile ilgili aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu bildirdi. Şükrü Hafız, mahkemeden soruşturmalarını salimen yürütebilmeleri için zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, talep edilen süreyi 2 gün ile sınırlandırdı.

Mahkemenin söz vermesi üzerine zanlı 3 Muhammad Akram, kendisinin olayla bir alakası olmadığını ve bu nedenle de tutuklu kalmak istemediğini söyledi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.

Kaynak: Kıbrıs