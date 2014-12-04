Kamu Görevlisi Çalıştığı Yerden 6 Bin TL Çaldı Ve Damga Pulu Sahteciliği Yaptı

KAMU GÖREVLİSİ ÇALIŞTIĞI YERDEN 6 BİN TL ÇALDI VE DAMGA PULU SAHTECİLİĞİ YAPTI



Lefkoşa’da bir kamu görevlisi, yasa gereği alması gereken damga pulu harcı yerine 6 bin TL nakit parayı tasarrufuna geçirmekten tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Sınai Mülkiyet Şubesi’nde görev yapan M.T.(E- 44), 2012–2014 tarihleri arasında, marka tescili için müracaat eden şirket temsilcileri ve şahıslardan yasa gereği alınması gereken damga pulu harcı yerine, 6 bin TL nakit parayı tasarrufuna geçirdi.



M.T.’nin geçmiş tarihlerde düzenlenen resmi evraklardaki damga pullarını söküp, yeni evraklara yapıştırdığı da belirlendi. Söz konusu kişi tutuklandı.