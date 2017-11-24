Kaldığı Yerden Devam Etti

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ülkemizin 4 büyük şehrinde yani Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta çeşitli marka ve modelde altmışa yakın bisiklet çalan Mehmet Çetin almış olduğu hapis cezasının üzerine sınır dışı edilmişti. Çetin daha sonra Kasım ayı içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile ihraç kararı kaldırılmış ve ülkeye girişi sağlanmıştı. Ülkeye geri gelmesinden 16 gün sonra bu seferde ev açma suçundan yakalandı.
Bakanlar Kurulunun ülkemize ithal ettiği bisiklet hırsızı Mehmet Çetin dün Kırıkkale bölgesinde bir evin kapısını hasara uğratmadan açtıktan sonra ev içerisinde çekmeceleri karıştırırken ev sahibi tarafından suçüstü yakalandığı öğrenildi. Çetinin bölgede faili meçhul başka ev açma meselelerine karıştığı da düşünülüyor. Çetin’in yarın mahkeme huzuruna çıkması bekleniyor.