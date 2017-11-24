Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Kasım 2017 Cuma 20:18

Kaldığı Yerden Devam Etti

Kaldığı Yerden Devam Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Kaldığı Yerden Devam Etti

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizin 4 büyük şehrinde yani Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta çeşitli marka ve modelde altmışa yakın bisiklet çalan Mehmet Çetin almış olduğu hapis cezasının üzerine sınır dışı edilmişti. Çetin daha sonra Kasım ayı içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile ihraç kararı kaldırılmış ve ülkeye girişi sağlanmıştı. Ülkeye geri gelmesinden 16 gün sonra bu seferde ev açma suçundan yakalandı.

Bakanlar Kurulunun ülkemize ithal ettiği bisiklet hırsızı Mehmet Çetin dün Kırıkkale bölgesinde bir evin kapısını hasara uğratmadan açtıktan sonra ev içerisinde çekmeceleri karıştırırken ev sahibi tarafından suçüstü yakalandığı öğrenildi. Çetinin bölgede faili meçhul başka ev açma meselelerine karıştığı da düşünülüyor. Çetin’in yarın mahkeme huzuruna çıkması bekleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Mehmet çetinLefkoşaGirneMagusaGüzelyurtBakanlar KuruluHırsızlık
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
Serbest Liman'da Hırsızlık Serbest Liman'da Hırsızlık
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ
ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ! ÜRDÜNLÜ CEZAEVİNE GİTTİ!
1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI 1 AY ÇALIŞTI 8400 TL ÇALDI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER
TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ POLİSE YALAN BEYAN VERDİLER

Haberi Oku