FLAŞ HABER

Yoğun Bakımda

Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Ocak 2017 Salı 15:27

Kafese Girdi

Kafese Girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kafese Girdi
Patronun işçilere dağıtması için kendisine verdiği parayı cebe indiren uyanık Müslüm, yurtdışına kaçacağı esnada yakalandı

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde, işverenin çalışanlara dağıtması için kendisine verdiği yaklaşık 4 bin TL tutarındaki nakit parayı cebine indiren Müslüm Türkmen isimli zanlı gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis müfettiş muavini Hüseyin Özer, zanlının 30 Aralık 2016 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Dörtyol köyü ağıllar bölgesinde, Mehmet Gök tarafından kendisine çalışanlara dağıtması için verilen bin 500 TL ile 800 Euro nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Zanlının 1 Ocak 2017 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada yakalandığını belirten Özer, sirkat edilen paraların zanlının tasarrfunda bulunduğunu ifade etti.

Geldikten 3 gün sonra suç işledi
Zanlının 27 Aralık 2016 tarihinde turist statüsünde KKTC’ye geldiğini aktaran Özer, KKTC’de hiçbir yasal bağı bulunmayan ve serbest kalması halinde kaçması kuvvetle ihtimal olan zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Savcı Serhan Bundak bu süreyi 1 ay ,ile sınırlandırdı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçmasının kuvetle ihtimal olduğu yönünde bulgu yaparak, davaları görüşülünceye kadar ve her halükarda 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde muhafaza edilmesine emir verdi


Diyalog

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avukat ofisini bastı Avukat ofisini bastı
Mağusa'da Şok Olay! Mağusa'da Şok Olay!
2017’ye Kötü Başladı 2017’ye Kötü Başladı
20 HAPA 3 AY HAPİS 20 HAPA 3 AY HAPİS
Uyuşturucuya af yok Uyuşturucuya af yok
Gemikonağı’nda Olaylı Gece Gemikonağı’nda Olaylı Gece
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Avukat ofisini bastı
.

Haberi Oku