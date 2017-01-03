Kafese Girdi



Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde, işverenin çalışanlara dağıtması için kendisine verdiği yaklaşık 4 bin TL tutarındaki nakit parayı cebine indiren Müslüm Türkmen isimli zanlı gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis müfettiş muavini Hüseyin Özer, zanlının 30 Aralık 2016 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Dörtyol köyü ağıllar bölgesinde, Mehmet Gök tarafından kendisine çalışanlara dağıtması için verilen bin 500 TL ile 800 Euro nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Zanlının 1 Ocak 2017 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada yakalandığını belirten Özer, sirkat edilen paraların zanlının tasarrfunda bulunduğunu ifade etti.Zanlının 27 Aralık 2016 tarihinde turist statüsünde KKTC’ye geldiğini aktaran Özer, KKTC’de hiçbir yasal bağı bulunmayan ve serbest kalması halinde kaçması kuvvetle ihtimal olan zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Savcı Serhan Bundak bu süreyi 1 ay ,ile sınırlandırdı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçmasının kuvetle ihtimal olduğu yönünde bulgu yaparak, davaları görüşülünceye kadar ve her halükarda 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde muhafaza edilmesine emir verdiDiyalog