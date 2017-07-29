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4 Yıl Hapis Yatacak

Polisiye Olaylar:
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29 Temmuz 2017 Cumartesi 06:29

KADRİYE YİNE SUÇA BULAŞTI!

KADRİYE YİNE SUÇA BULAŞTI!
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Çocuk yaşta birçok suça karışan Kadriye Denise Sürücü 4 yıl sonra yine ortaya çıktı.İki marketi dolandırarak sahtekârlıkla para temin etmekle suçlanan Sürücü ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı.

Ülkenin birçok yerinde 2008 yılından beridir, sahtekârlıkla para temini başta olmak üzere, farklı suçlardan hapis yatan, ancak uslanmayan Kadriye Denise Sürücü, 11 ve 18 Temmuz 2017 tarihilerinde iki farklı marketi dolandırarak sahtekârlıkla para temin ettiği suçlamasıyla tutuklandı.Girne Turizm Limanı’ndan önceki gün çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan Kadriye Denise Sürücü aleyhindeki soruşturma tamamlandı.Sürücü, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Meselenin ciddiyetini dikkate alan Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

Benzer yöntemle kandırdı

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru İbrahim Varol, zanlı Kadriye Denise Sürücü’nün, “sahtekârlıkla para temini” suçundan tutuklandığını anlattı.Varol, zanlının 11 Temmuz 2017 tarihinde, bir markete girerek deniz reyonundan, para ödemeden aldığı iki adet şişme botu, kasiyere, bir gün önce aldığını söyleyip 193 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.Zanlının yine 18 Temmuz 2017 tarihinde, başka bir markete giderek, bebek reyonundan, para ödemeden 3 adet bez, 4 adet bebek maması aldığını kaydeden Varol, kasiyere giderek aynı gün aldığını söyleyip iade ederek 394 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini kaydetti.

45 kez mahkemeye çıktı

Varol, Sürücü’nün, 2008 yılından bugüne kadar iddia makamı tarafından kaza mahkemesine getirilen, “başkasının kimliğine bürünmek ve sahtekârlıkla para temini” suçlarından 4, “ithale-i lisan (küfür)” suçundan 1, “kasti hasar” suçundan 1, “Oteller Yasası’na aykırı hareket” suçundan 1, “sirkat” suçundan 4 ve “sahtekârlıkla para temini”  suçundan 34 ayrı meselesi olduğuna dikkat çekti.

Zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Varol, bu aşamada davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanılmasını talep etti.

“Yeni doğmuş bebeğim var”

Tutuklu yargı talebi karşısında gözyaşlarına boğulan Sürücü,  mahkemeden son bir şans isteyerek, “Bana son kez bir şans verin. Yeni doğmuş bebeğim var ve süt emiyor. Son 4 yıldır suça karışmıyordum.

Çok pişmanın. Beni cezaevine göndermeyin” şeklinde konuştu.Mahkeme, 16 yaşından beridir suç işleyen ve 45 kez hâkim karşısında çıkan zanlının benzer suçlar işlediğine dikkati çekerek tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.  
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KADRİYE YİNE SUÇA BULAŞTI!
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