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Kadirov tutuklu yargılanacak

Kadirov tutuklu yargılanacak

13 Kasım 2018 Salı 18:09
Kadirov tutuklu yargılanacak

Kadirov tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta 3 bin 585 Dolar ve 300 Euro parayı çalarak ailesine havale eden Kazakistan’lı Saveroin Kadirov muhaceret dairesine vizesine uzatmak için gidince tutuklandı. Yapılan sorgulamada, işlediği suçu itiraf eden Kadirov aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru zanlının “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı Saveroin Kadirov’un 5 Kasım tarihinde Alsancak’ta bir otel odasında 3 bin 585 Dolar ve 300 Euro nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Zanlının, şikâyet üzerine 5 Kasım tarihinden bu yana arandığını vizesinin 14 Kasım tarihinde dolacağını ve önceki gün muhacerete giderek uzatmak istediği esnada yakalandığını belirten polis, Kadirov’un verdiği ifadesinde işlediği suçu itiraf ettiğini ve çaldığı paraları Kazakistan’a havale ettiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis memuru, zanlının yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti. Cezaevi talebinin üzerine söz hakkı alan zanlı Kadirov, “Çok özür dilerim, pişmanım parayı geri getirtebilirim” diyerek kendini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ülkede turist vizesi ile olduğuna değinerek yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Saveroin KadirovParaçaldı
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