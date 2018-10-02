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Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı
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Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı

Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı

02 Ekim 2018 Salı 14:34
Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı

Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sahte öğrenci belgesini TC elçiliğinde tedavüle süren zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’ye söz konusu belgeyi hazırladığı öne sürülen zanlı Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı. Kadir Gülyani olarak bilinen ve mahkemelerde Arapça dilinde tercümanlık yapan zanlının adı Adil Muhammet Abd Elsayd olduğu ortaya çıktı. Zanlı bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan, 25 Eylül’de saat 11.30’da Girne’de sakin zanlı Twafig Ali Nouralhadi Ali’nin YDÜ adına hazırlanmış sahte öğrenci belgesini, TC Büyükelçiliği’nde tedavüle sürüp tutuklandığını ve sorgusunda sahte öğrenci belgesini Kadir Gülyani’den aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, Kadir Gülyani’nin adının Adil Muhammet Abd Elsayd olduğunun belirlendiğini ancak KKTC’ye girişine dair hiçbir kayıt bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadir GülyaniZanlı Twafig Ali Nouralhadi AliSahte öğrenci Belgesi
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