banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96337
ALTIN
185.232
DOLAR
4.6020
STERLİN
6.0261
EURO
5.3307
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
1 AĞIR YARALI
5 ay hapis yatacak
5 AY HAPİS YATACAK
Tokmak'a tokat gibi ceza
TOKMAK'A TOKAT GİBİ CEZA
Kadına şiddet sınır tanımıyor
KADINA ŞİDDET SINIR TANIMIYOR
banner282

Kadına şiddet sınır tanımıyor

Kadına şiddet sınır tanımıyor

28 Haziran 2018 Perşembe 17:23
Kadına şiddet sınır tanımıyor

Kadına şiddet sınır tanımıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendisini polise şikayet eden ayrıldığı eşini ölümle tehdit eden Bekir Darbaz şikayet üzerine tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Süleyman Açıkada, zanlı Bekir Darbaz’ın 27 Haziran’da saat 10.00’da, nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden ayrıldığı eşini, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün araç park yerinde, “Bir daha beni polise şikayet edersen seni 17 yerinden bıçaklarım” diyerek, ölümle tehdit etmekle methaldar olduğunu belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Açıkada, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner288
Son Güncelleme: 28.06.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
Eşini ölümle Tehdit EttiBekir Darbaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
5 ay hapis yatacak
5 ay hapis yatacak
Tokmak'a tokat gibi ceza
Tokmak'a tokat gibi ceza
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Hırsız Marro yakalandı
Hırsız Marro yakalandı
Arda davası karara bağlandı
Arda davası karara bağlandı
Kız arkadaşını darp etti
Kız arkadaşını darp etti
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim