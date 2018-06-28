Kadına şiddet sınır tanımıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendisini polise şikayet eden ayrıldığı eşini ölümle tehdit eden Bekir Darbaz şikayet üzerine tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Süleyman Açıkada, zanlı Bekir Darbaz’ın 27 Haziran’da saat 10.00’da, nafaka borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden ayrıldığı eşini, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün araç park yerinde, “Bir daha beni polise şikayet edersen seni 17 yerinden bıçaklarım” diyerek, ölümle tehdit etmekle methaldar olduğunu belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Açıkada, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.