Polisiye Olaylar:
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08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:30

Kadına Şiddet Her Yerde

Nişanlısını darp etti

Kadına Şiddet Her Yerde
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Kadına Şiddet Her Yerde

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını döverek vahim zarara uğratan Belediye çalışanı zanlı Özdinç Taşkeser tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlı Özdinç Taşkeser’in kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ş.P’nin kalmakta olduğu Küçük Kaymaklı’daki öğrenci yurduna 7 Mayıs saat 03.00 raddelerinde giderek konuşmak istediğini ancak aralarında çıkan tartışma sonucunda müştekiyi darp ettiğini söyledi. Polis zanlının ayrıca hızını alamayıp müştekiyi havaya kaldırıp yere vurduğunu ve sağ kalça kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak alınan şikâyet üzerine zanlı Taşkeser‘in tutuklandığını, tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, müşteki Ş.P’nin ise hastanede gerçekleştirilen tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Özdinç TaşkeserNişanlıDarpLefkoşa
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