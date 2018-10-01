Kadın tuvaletinde rötgencilik

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni çalışmaya başladığı otelde tuvalete giren kadınların fotoğraflarını gizlice cep telefonuna çektiği otelin güvenlik kameralarında tespit edilen Sinan Kaftanlı tutuklanarak Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Gizem Düzdeban zanlı Sinan Kaftanlı’nın “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Cinsel taciz” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Gizem Düzdeban, zanlının suçları 26 Eylül tarihinde Girne’de teknisyen olarak çalışmaya başladığı otelin kadınlar tuvaletinde işlediğini söyledi. İki ayrı kadının tuvalet içinde müstehcen görüntüler içeren 8 ayrı fotoğrafını çektiğini ifade eden Düzdeban, kadınların birine ulaşarak ifadesinin alındığını ve zanlıdan şikâyetçi olduğunu, bir kadının ise henüz bulunmadığını kaydetti. Zanlının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve çalışma izninin olayın hemn ardından durdurulduğunu kaydeden polis, işlenen suçun 5 yıla kadar hapisliği olduğuna vurgu yaparak, ülkede statüsü olmayan zanlının yargılanıncaya kadar cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.