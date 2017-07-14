Kadın Satıcısı Teminata Bağlandı, Kadına Ek Tutukluluk

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne-Beylerbeyi köyünde ormanlık arazide 28 yaşındaki İlker Arabacı’yı delici aletle yaralayan 18 yaşındaki Moldova uyruklu Dorina Codreanu’un patates soyacağı kullandığı belirlendi. Ayrıca, İlker Arabacı’nın ilk bulunduğu anda polise verdiği sözlü ifadede Codreanu’un kendisini parasını almak için yaraladığını söylediği öğrenildi. Zanlı Codreanu’un ise fantezi için ormana gittiklerini, ancak Arabacı’yı öldürmeye teşebbüs etmediğini söylediği bilgisi elde edilirken, zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra İngiliz bir şahsın evine girip öldürmekle tehdit ettiği aktarıldı. Hakkında soruşturma devam eden zanlı Codreanu ile onu erkeklere pazarladığı açıklanan zanlı Selçuker bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı Codreanu’un tutukluluk süresinin uzatılmasını, Selçuker’in de teminata bağlanmasını talep etti.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, 12 Temmuz saat 11.00 sıralarında
Beylerbeyi köyünün güney kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı zanlı Codreanu’un, İlker Arabacı’yı patates soyacağı ile göğüs kısmına bir kez sokmak sureti ile ağır yaraladığını söyledi. Polis, olayı bildiren kişinin o çevrede yaşayan bir polis memuru olduğunu, söz konusu polis memurunun yaralı ola İlker Arabacı’nın, “İmdat, polis” diye feryadını duyduğunu, olay yerine gittiğini Arabacı’yı elleri ve ayakları bağlı, yaralı bir şekilde bulduğunu, zanlıyı ise kaçarken gördüğünü aktardı.
Polis, zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra izinsiz bir şekilde bölgede oturan İngiliz uyruklu bir şahsın evine girdiğini, çantasından mavi renk oyuncak silahı çıkararak, kendi boynuna dayayıp “Öldürürüm” dediğini ancak İngiliz şahsın polisi arayacağını anlayınca oradan da kaçtığını anlattı. Zanlının daha sonra Ozanköy’e gittiğini, oradaki bir inşaatta çalışan işçiden kendisini anayola bırakmasını istediğini kaydeden polis, zanlının söz konusu işçinin arabası ile giderken polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandığını ifade etti.
Polis, göğsünden kesici aletle ağır yaralanan İlker Arabacı’nın ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis, zanlının kullandığı suç aletinin henüz bulunamadığını belirterek soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlı Codreanu’nun 7 gün daja tutuklu kalması talebinde bulundu.
Polis, zanlı Codreanu’nun ardından duruşmaya çıkarılan zanlı Selçuker’in de ormanlık alanda meydana gelen olayla bağlantılı olarak “Fuhuşa teşvik” suçundan tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı Sezer Selçuker’in, İlker Arabacı’yı ağır yaralayan 18 yaşındaki Dorina Codreanu’nu cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak para temin ettiğini tespit ettiklerini kaydetti. Polis, zanlı Selçuker’in evinde yapılan aramada 2 bin 500 TL nakit, 200 ABD Doları bulduklarını kaydetti. Polis, Selçuker hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığının bulunmadığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme, aktarılan olgular ışığında zanlı Codreanu’nun tutukluluk süresini 7 gün uzatırken, zanlı Selçuker’i de teminata bağladı. Mahkeme, bir kefilin 10 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 50 bin TL tutarında şahsi kefalete imza atması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün polise giderek imza atması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.