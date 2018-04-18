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Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası

Haspolat bölesinde 20 Nisan tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana gelen ve infiale neden olan Kadın cinayeti ile ilgili olarak bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarihi bir karara imza attı.

Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası

Haspolat bölesinde 20 Nisan tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana gelen ve infiale neden olan Kadın cinayeti ile ilgili olarak bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarihi bir karara imza attı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:53
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölesinde 20 Nisan tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana gelen ve infiale neden olan Kadın cinayeti ile ilgili olarak bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarihi bir karara imza attı. Mahkeme imam nikâhlı eski eşi Gamze Pehlivan’ı 36 kez bıçakladıktan sonra benzin döküp yakarak hunharca katleden sanık Suat Aşır müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini ancak işlenen suçun hafifletilecek yanı olmadığını belirtti. Başkan Melek Esendağlı işlenen suça ilişkin olguları özetleyerek sanığın kendisinden ayrılan ve ülkemize çalışmak maksatlı gelen imam nikâhlı eski eşi maktule Gamze Pehlivan’ın peşinden gelerek önce onunla Girne’de barışmak için buluştuğunu ancak Pehlivan’ın kendisini reddedip yanından ayrılmasının akabinde onu öldürmek için plan yaptığını aktardı. Başkan sanığın öldürme planı üzerine önce bıçak aldığını daha sonrada benzin alarak otobüsle makulenin bulunduğu yer olan UKÜ kampüsüne giderek onu bulduğunu söyledi. Başkan Melek Esendağlı sanık ile maktule arasında çıkan tartışma neticesinde sanığın tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile maktulü bıçaklayıp yere düşürdükten sonra canlı iken üzerine benzin döküp yaktığını ve yanar vaziyette iken bıçaklamaya devam ettiğini anlattı.

Başkan Melek Esendağlı işlenen cinayet olayın bir kanın cinayeti olduğunu ve kendisini reddedip ayrılmak isteyen bir kadının düşüncesine aldırış etmeyen sanığın onun sahibiymiş gibi davranıp düşüncesine değer vermediğini ve onu hunharca katlettiğini belirtti. Başkan Esendağlı aktarmış olduğu tüm olgular ışığında sanığa ceza takdir ederken son yıllarda meydana gelen kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarını da dikkate alarak kamu menfaatine değer veren ceza takdir ettiklerini aktardı. Başkan kararda sanık aleyhine işlemiş olduğu cinayetin ardından olay yerinden kaçmak için bir kişinin aracına bıçak zoru ile binip kaçırma suçunu da dikkate aldıklarını söyledi.

Başkan Melek Esendağlı sanık Suat Aşırı aleyhine getirilen “Taammüden adam öldürme”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Şiddet tehdidi”, “Zorla adam kaçırma” suçlarından heyet olarak oy birliği ile suçlu bulup müebbet hapis cezası olan 40 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Suat AşırGamze PehlivanCinayetHaspolat
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