Kadın cinayetine 35 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de 17 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen kadın cinayeti ilke ilgili karara bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.

Eşi Zehra Sorver’i öldürmek suçundan mahkum olan sanık Levent Sorver ve ona cinayet sonrası delilleri yok etmesi için yardım eden oğlu Mehmet Can Sorver suçlu bulunup mahkum edildiler. Lefkoşa Ağır Ceza Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu mahkumiyet kararını Başkan Esendağlı açıkladı.

bir buçuk dakika boyunca boğazını sıktı

Esendağlı karar da, sanık Levent Sorver’in 15 Haziran 2017 tarihinde 8 dakika boyunca telefonda eşi Zehra Sorver’le tartıştığını ve daha sonra Alayköy’e eşinin kaldığı ikametgaha saat 08.54 giden sanığın, eşini şiddetli bir şekilde dövüp, bir buçuk dakika boyunca boğazını sıkıp, öldürdüğüne bulgu yaptı. Başkan Melek Esendağlı, Zehra Sorver’in öldükten sonra ağız kısmına tuz ruhu döküldüğünü ancak ölümün bu nedenle gerçekleşmediğinin belirlendiğine değindi.

Olay yerini temizlemede babasına yardım etti

Esendağlı, sanık Mehmet Can Sorver’in olay günü evde olduğunu ancak babasıyla birlikte ortak hareket ettiklerine yönelik şahadet olmadığını belirterek, Sanık Mehmet Can Sorver’in uzman raporlarına göre yönlendirmeye açık kişi olduğuna değindi. Başkan Esendağlı, sanık Mehmet Can Sorver’in ellerinden alınan örnekte nikrit asit tespit edildiğini ve olay mahallinin temizlenmesinde babasına yardım ettiğine bulgu yaptıklarını belirtti.

“ Ev içi şiddet ve kadın cinayetleri toplumu uzun süre etkisi altında tutuyor.”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, sanık Levent Sorver’in işlediği “adam öldürme” suçunun müebbet hapis cezası öngören, çok ciddi ve vahim suçlardan olduğuna dikkat çekerek, kamuda infial yaratan bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Esendağlı, Yaşam Hakkı’nın Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan en önemli hak olduğunun altını çizerek, sanık Mehmet Can Sorver’in işlediği “Ağır bir suça feri fail olmak” suçunun ise üç yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Başkan Melek Esendağlı, adam öldürme suçlarının arttığına işaret ederek, ev içi şiddet ve kadın cinayetlerinin toplumu uzun süre etkisi altında tuttuğuna değindi.

Baba 35 yıl oğul 14 ay

Başkan Esendağlı sanık Levent Sorver’in eşini öldürdükten sonra günlük işlerine dönmesini, eşinin kaybolduğunu söylemesi ve olay mahallini oğluyla temizleyerek onu da suça bulaştırmasını aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendiredikten sonra sanıkları suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti. Başkan Melek Esendağlı aktarmış olduğu tüm olgular ışığında heyetin oy birliği ile sanık Levent Sorver’e mahkum olduğu “Adam öldürme” suçundan 35 yıl, “Ağır bir suça feri fail olmak” suçundan mahkum olan Mehmet Can Sorver’e ise 14 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.