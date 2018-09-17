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Kaçaklara seri yargılama

Kaçaklara seri yargılama

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:36
Kaçaklara seri yargılama

Kaçaklara seri yargılama

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda tutuklanan 5 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar Arif Miah, İrfan Duran, Waqas Tarık, Sahınur Rahman ve Zohaib Ali seri bir şekilde yargılanmak üzere Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Ceza Mahkemesi’nde işlemiş oldukları suçlarla ilgili olarak yargılanan Waqas Tarık’ın ülkeye 2017 yılında 30 günlük vize ile giriş yaptığını aktaran Kıdemli Savcı Mustafa Atakara, zanlının 2017 yılı Aralık ayından bu yana ülkede kaçak olarak kaldığını ifade etti. Atakara, Zohaib Ali’nin ülkeye 2017 yılı Mayıs ayında 30 günlük vize ile giriş yaptığını ve 15 aydır ülkede kaçak olarak kaldığını, zanlı Arif Miah’ın ise 2016 yılında 30 günlük turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ve 2 yıldır kaçak kaldığına dikkati çekti. Sahınur Rahman’ın 2017 yılında ülkeye giriş yaptığını ifade eden Atakara, zanlı İrfan Duran’ın ise 2017 yılı Aralık ayında 90 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını ifade etti. KKTC’de “İkamet izinsiz” suçundan aleyhlerine dava getirilen zanlılar suçlamayı kabul ederken, ülkeye çalıştırılmak için getirildiklerini ve pasaportlarının ellerinden alındıklarını öne sürdüler.

Huzurunda yapılan beyanları ve olguları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, sanıkların ülkede yasal bir statüleri olmadığına değinerek işledikleri “KKTC’de izinsiz ikamet” suçunun 6 aya kadar hapislik cezası olduğuna vurgu yaptı. Dündar, zanlıları yargılandıkları davadan 10’ar gün hapse mahkûm etti.

Anahtar Kelimeler:
Arif Miahİrfan DuranWaqas TarıkSahınur Rahman Zohaib Ali
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