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Kaçaklara 10 gün hapis
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Kaçaklara 10 gün hapis

Kaçaklara 10 gün hapis

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:50
Kaçaklara 10 gün hapis

Kaçaklara 10 gün hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hafta sonu gerçekleşen operasyonda ülkede kaçak oldukları tespit edilen 6 Pakistanlı hakkındaki soruşturma hızlıca tamamlanırken, yargılamaları bugün yapıldı. Sanıklar Amir Shahizad, Abu Bakar, Israr Ahmad, Shazar Ali, Ali Naseeb, Manzar Ali ve Zain Hassan bugün duruşmaya çıkarılarak haklarındaki dava karara bağlandı. Kaza mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar huzurundaki davada sanıklar 10’ar gün hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Yargıç Dündar, sanık Abu Bakar’ın Ekim ayı 2017 yılında ülkeye giriş yaptığını Haziran 2017 tarihinde kaçak duruma düştüğünü ve 1 yılı aşkın süredir ülkede kaçak olduğunu söyledi. Dündar, sanık Manzar Ali’nin ise 24 Şubat 2013 tarihinde ülkeye giriş yaptığını, 30 Eylül 2013 tarihinde çalışma izninin iptal edildiğini ve 5 yıldır ülkede kaçak olarak kaldığını belirtti. Sanık Ali Naseeb’in de 30 Nisan 2018 tarihinden beridir ülkede kaçak olarak yaşadığını kaydeden Dündar, sanıklardan Amir Shahizad’in ise 31 Mayıs 2016 tarihinde ülkeye giriş yaptığını, bir süre sonra kaçak duruma düştüğünü ve 2 yıldır kaçak bir yaşam sürdüğünü söyledi. Dündar, ülkeye 13 Temmuz 2018 tarihinde giriş yapan Israr Ahmad’in de 30 Haziran 2018 tarihinde çalışma izni iptal edilip, 6 aydır kaçak bir şekilde ülkede yaşadığını, Shazar Ali’nin ise ise 16 Ağustos 2018 tarihinde ön izin ile giriş yaptığını, ancak çalışma izni çıkarılmayınca 15 Eylül’de kaçak duruma düştüğünü belirtti.

Tüm sanıkların 24 kasım tarihinde Girne’de yakalandığını kaydeden Dündar, huzurundaki olguları değerlendirdikten sonra sanıkları 10’ar gün hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı

Son Güncelleme: 28.11.2018 20:06
Anahtar Kelimeler:
KacakManzar Ali Zain HassanAli NaseebShazar AliIsrar AhmadAbu BakarAmir Shahizad
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