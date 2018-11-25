Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün gece gerçekleşen operasyonda ülkede kaçak oldukları tespit edilen 7 Pakistanlı bugün mahkemeye çıkarıldı

Ülkede kaçak olarak kaldıkları tespit edilen zanlılar Amir Shahizad, Abu Bakar, Israr Ahmad, Shazar Ali, Ali Naseeb, Manzar Ali ve Zain Hassan bugün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu, zanlı Shazar Ali dışında tüm zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlı Ali’nin pasaportu olduğu ve vizesinin dolmadığı beyanını dikkate alan Avcıoğlu, zanlının beyanlarının doğruluğunun araştırılması için 1 gün tutukluluk emri verdi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Kermioğlu, zanlıların “KKTC’de ikamet izinsiz” kaldıklarını söyledi.

Polis memuru Murat Kermioğlu, zanlıların önceki gece Girne’de şehir merkezinde gerçekleşen operasyonda tutuklandıklarını, ülkede yasal statülerinin olmadığı tespit edildiğini kaydetti.

Zanlıların tutuklandıkları esnada, farklı birçok beyanda bulunduklarını belirterek, bunların araştırılması gerektiğine vurgu yapan Kermioğlu, soruşturmanın selameti için zanlıların üçer gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.