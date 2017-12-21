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Kaçak Yakalandı

Kaçak Yakalandı

21 Aralık 2017 Perşembe 19:01
Kaçak Yakalandı
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Kaçak Yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye kanunsuz bir şekilde giriş yaptığı belirlenen Sırrı Uludağ, tespit edilerek dün gözaltına alındı. Zanlı bugün de teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ile ilgili soruşturmayı yapan polis, zanlının 23 Eylül 2017 tarihinde kanunsuz bir şekilde ülkeye giriş yaptığını, 20 Aralık 2017 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan yasal bir şekilde çıkış yapmak isterken, girişinin olmadığının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yapılan soruşturmada zanlının 2007 yılında vize borcundan dolayı ülkeden ihraç edildiğini belirlediklerini kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 7 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkemede söz hakkı alan zanlı, vize borcundan dolayı 2007 yılında sınır dışı edildiğini, üç kez yasal yollarda ülkeye gelmeye çalıştığını ancak borcundan dolayı gelemediğini ifade ederek, “Lapta’ da eşimin mezarı var. Hem onun mezarını ziyarete geldim hem de burada yaşayan çocuklarımı görmek için bu suçu işledim. Daha önce üç kez yasal bir şekilde gelmeye çalıştım ancak borcumu ödemeden ülkeye almadılar. Ben de bu yolu denedim” dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 20:26
Anahtar Kelimeler:
Sırrı UludağKanunsuz Giriş
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