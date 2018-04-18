Kaçak Vietnamlılar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Çalışma Dairesi’nin dün gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede iki yıldır kaçak olarak kaldıkları tespit edilen üçü Vietnamlı bir Pakistanlı tespit edildi.Vizeleri dolduğu halde kendilerine çalışma izni çıkartılacak sözü ile az paraya çalıştırılan ve ülkede kalmaları yasak olan üç Vietnam ve bir Pakistan uyruklu dün Girne Çalışma Dairesi’nin yaptığı kontrollerde yakalandı. Yapılan pasaport kontrollerinde ülkede yasal statüsü olmadığı tespit edilen Hoang Van Hıeu, Truong Minh Chıen, Chung Phu Mong ve İrfan Ameen bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Seda Çoli mahkemede verdiği ifadede zanlıların 17 Nisan tarihinde Girne ve bölgesinde Çalışma Dairesi’nin yaptığı kontrollerde tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Seda Çoli, zanlı Hoang Van Hıeu’nun 24 Ağustos 2016 yılında çalışma izninin bittiğini, zanlı Truong Minh Chıen’in 11 Mart 2017 yılında oturma izninin bittiğini, zanlı Chung Phu Mong’un 20 Nisan 2017 yılında vizesinin bittiğini, zanlı İrfan Ameen’in ise 27 Nisan 2017 yılında vizesinin bittiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çoli, zanlıların yasal olmayan bir barakada kaldıklarını ifade ederek, davaları görüşülünceye kadar 5 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yasal statülerini de göz önünde bulundurarak davaları görüşülünceye kadar 5 gün cezaevine gönderilmelerine karar verdi.