



25 kilo kaçak pirinç operasyonu

EVRİM KAMALI



KIBRIS MANŞET - ÖZEL HABER





Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından 4 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda askeri bölgeyi ihalal ederek yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçen zanlılar Zahid Masood, İmran İmran ve İbrahim Kedi tutuklanarak Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlılar Zahid Masood ve İmran İmran’ın 4 Ocak tarihinde saat 21.00 raddelerinde Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Zanlı Masood’un kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada toplam 25 kilo Güney Kıbrıs menşeli pirinç bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan İmran İmran’ın tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmanda zanlıların Akıncılar’da sakin İbrahim Kedi ile birlikte söz konusu pirinçleri Güney Kıbrıs’dan aldıktan sonra birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis olayın akabinde zanlı İbrahim Kedi’nin ikametgâhında yapılan aramada 10 adet 7.65 mm çapında ve 9 adet ise 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



