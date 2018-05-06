Kaçak olarak güneye geçmeye çalıştı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’da kaçak bir şekilde yaşayan Hindistan uyruklu Gurpreet Singh, yasa dışı yollardan Güneye gitmeye çalışırken askerler tarafından yakalandı. Gözlatına alınan zanlı bugün Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis Memuru Umut Kulle, zanlının 6 Mayıs saat 00.10 sıralarında birinci derece askeri yasak bölge olan Lokmacı 1.Alay 3.piyade Taburu 7.bölüğe bağlı Çetinkaya Burcu bölgesi olarak bilinen yerde kaçak bir şekilde güneye gitmeye çalışırken yakalandığını söyledi.Polis, Hindistan uyruklu zanlının ülkeye nasıl ve ne zaman geldiğinin araştırılacağını, ifadeler alınacağını belirterek, bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Askeri mahkeme zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verirken, zanlı bugün yeniden duruşmaya çıkarılacak.