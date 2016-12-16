Kaçak et zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER















Dilekkaya'da 13 Aralık tarihinde yakalanan kaçak etlerle ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Alaslan, Coşkun Alaslan, Mustafa Aydın, Gökhan Süzen ve Yunus Zorlukasap teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü 13 Aralık tarihinde saat 19.00 sıralarında, Dilekkaya'da, Mehmet Alaslan’a ait ağılda polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı Mustafa Aydın'ın kullanımında bulunan araç içerisinde 61 Bin TL değerinde toplam 1790 kilo 25 adet bütün küçükbaş hayvan karkası ile kelleleri ve kutular içerisinde kemiksiz sığır eti bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada bahse konu etlerin zanlılar Mehmet Alaslan ve Coşkun Alaslan'ın yetkili makamdan izinsiz olarak Güney Kıbrıs’a geçerek birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye ithal ettiklerini ve Mustafa Aydın’ın kullanımındaki araca yüklendiğini belirtti. Polis memuru Şükrü Ömürlü ayrıca zanlı Mehmet Alaslan’ın kendisine ait traktör ile yine Güney Kıbrıs’a izinsiz geçerek oradan almış olduğu 1200 kg sert buğdayı yetkili makamdan izinsiz KKTC'ye ithal ettiğinin de tespit edildiğini ve konu buğdayların ağılında bulunup emare yapıldığını ifade etti. Polis olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların suç ortağı olan zanlılar Gökhan Süzen ve Yunus Zorlukasap’ın da tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.