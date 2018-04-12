Kaçak Et Zanlıları 1 Gün Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa - Hamitköy anayolu üzerinde bulunan benzin istasyonu önlerinde dün akşam Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde aracında kaçak et bulunan zanlı Nejat Görür ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Erhan Akbaş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Nejat Görür’ün kullanımında bulunan araçta 11 Nisan 2018 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, yapılan aramada toplam 180 kilogram gümrüksüz dana eti bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı Görür’ün gönüllü ifade verdiğini ve söz konusu etleri huzurda bulunan zanlı Erhan Akbaş’tan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Hüseyin Ergüleç yapılan soruşturmada zanlı Akbaş’ın da tutuklandığını ve söz konusu etleri Güney Kıbrıs’tan temin ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak birçok ifade temin edildiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca alınması gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Erhan Akbaş mesele ile ilgili bulunmadığını ve etlerden haberinin sabah tutuklandığında olduğunu belirterek suçsuz olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.