Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110235
ALTIN
176.802
DOLAR
4.0949
STERLİN
5.8525
EURO
5.0514
12 Ay Hapis Yatacak
12 AY HAPİS YATACAK
Torbacıya 2 Yıl Hapis Cezası
TORBACIYA 2 YIL HAPİS CEZASI
İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
12 Ay Hapis Yatacak
Kapat

Kaçak Et Zanlıları 1 Gün Tutuklu Kalacak

180 kilo kaçak et ile yakalandılar

Kaçak Et Zanlıları 1 Gün Tutuklu Kalacak

180 kilo kaçak et ile yakalandılar

12 Nisan 2018 Perşembe 18:46
Kaçak Et Zanlıları 1 Gün Tutuklu Kalacak
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa - Hamitköy anayolu üzerinde bulunan benzin istasyonu önlerinde dün akşam Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde aracında kaçak et bulunan zanlı Nejat Görür ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Erhan Akbaş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Nejat Görür’ün kullanımında bulunan araçta 11 Nisan 2018 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, yapılan aramada toplam 180 kilogram gümrüksüz dana eti bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı Görür’ün gönüllü ifade verdiğini ve söz konusu etleri huzurda bulunan zanlı Erhan Akbaş’tan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Hüseyin Ergüleç yapılan soruşturmada zanlı Akbaş’ın da tutuklandığını ve söz konusu etleri Güney Kıbrıs’tan temin ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak birçok ifade temin edildiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca alınması gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Erhan Akbaş mesele ile ilgili bulunmadığını ve etlerden haberinin sabah tutuklandığında olduğunu belirterek suçsuz olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Nejat GörürErhan AkbaşKacakEt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Ay Hapis Yatacak
12 Ay Hapis Yatacak
Torbacıya 2 Yıl Hapis Cezası
Torbacıya 2 Yıl Hapis Cezası
Eşyalı Kiraladığı Evin Eşyalarını Sattı
Eşyalı Kiraladığı Evin Eşyalarını Sattı
İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak
İki Kardeş Tutuklu Yargılanacak
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
Konyalıoğlu Teminata Bağlandı
Sahte Olduklarını Bilmiyormuş
Sahte Olduklarını Bilmiyormuş
Neco Kasap kaçak etle yakalandı
Neco Kasap kaçak etle yakalandı
Erdi Yine Dolandırdı
Erdi Yine Dolandırdı
Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı
Uyuşturucu ile yakalanan öğrenciler teminata bağlandı
Kenevir Soruşturması Sürüyor
Kenevir Soruşturması Sürüyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim