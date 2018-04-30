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Kaçak çalıştıran işyerlerine de soruşturma açıldı

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Kaçak çalıştıran işyerlerine de soruşturma açıldı

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:29
Kaçak çalıştıran işyerlerine de soruşturma açıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy Sanayi bölgesinde Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki muhtelif dolaplara zarar verip üzerinden parça çalan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu tutuklanmalarının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Can Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurda bulunan zanlılar Murat Demir, Vahit Bayır, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu'nun 23 - 24 Nisan 2018 tarihleri arasında Gönyeli'de sakin Ahmet Taçoy'a ait arsa içerisindeki tahmini değerleri toplam 15,000 TL olan 18 adet ahşap ve 20 adet alüminyumdan çekmeceli dolapları kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıktan sonra konu dolaplar üzerinde bulunan alüminyum ve krom parçaları söküp çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini aleyhlerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve tüm zanlıların TC vatandaşı olduğunu, zanlılar Murat Demir, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu’nun çalışma izinsiz çalıştıklarını, zanlı Vahit Bayır’ın ise KKTC'de çalışma izinli olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. Polis ayrıca zanlıları çalışma izinsiz çalıştıran işverenler ile ilgili olarak da soruşturma başladığını ekledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar ülkemizde turist statüsünde bulunan zanlılar Murat Demir, Mehmet Güleryüz, Mustafa Yürek ve Kasım Aslanoğlu’nun davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca çalışma izni bulunan zanlı Vahit Bayır’ın ise davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Murat DemirVahit BayırMehmet GüleryüzMustafa Yürek Kasım AslanoğluHırsızçaldı
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