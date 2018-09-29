Kaçak balıkçılara para cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

“KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket” suçlarından tutuklanan 5 Mısır’lı ile ilgili soruşturma tamamlandı. 6 günlük soruşturma sürecinin ardından zanlılar, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket” suçlarından itham edilen 5 zanlı işledikleri suçları kabul ederek yargılandılar.

Zanlılar Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve Amr Mahmoud Abdou Mohamed üç bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Tahkikat memuru Ömer Yavuz, zanlıların, 21 Eylül tarihinde, saat 10,00 sıralarında, Girne Koruçam mevkiinin 7,5 deniz mili açığında tespit edildiklerini söyleyerek, zanlıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bandralı Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli 25 metrelik balıkçı teknesiyle karasularına girdiklerini aktardı. Zanlıların herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, yine kanunsuz olarak yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunduklarını vurgulayan Yavuz, zanlıların aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edildiklerini ve tekneleri ile birlikte Girne Turizm Limanına çekilerek, tutuklandıklarını kaydetti. Polis memurunun şahadetinin ardından, işledikleri suçlardan itham edilen zanlılar 3500 TL para cezasına çarptırıldı. Para cezasını ödeyen zanlılar, ülkelerine iade edilmek üzere serbest bırakıldılar.