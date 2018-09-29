banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Döviz Bürosu Soygununun Zanlısı Yakalandı
SOYGUNCU YAKALANDI
Polis hücresinde İNTİHAR !!!
Son Dakika
Polis hücresinde intihar
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
BAĞIŞ VURGUNU
1403 kilo kaçak et imha edildi
1403 KİLO KAÇAK ET İMHA...
banner282

Kaçak balıkçılara para cezası

Kaçak balıkçılara para cezası

29 Eylül 2018 Cumartesi 00:42
Kaçak balıkçılara para cezası

Kaçak balıkçılara para cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

“KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket” suçlarından tutuklanan 5 Mısır’lı ile ilgili soruşturma tamamlandı. 6 günlük soruşturma sürecinin ardından zanlılar, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket” suçlarından itham edilen 5 zanlı işledikleri suçları kabul ederek yargılandılar.

Zanlılar Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve Amr Mahmoud Abdou Mohamed üç bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Tahkikat memuru Ömer Yavuz, zanlıların, 21 Eylül tarihinde, saat 10,00 sıralarında, Girne Koruçam mevkiinin 7,5 deniz mili açığında tespit edildiklerini söyleyerek, zanlıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bandralı Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli 25 metrelik balıkçı teknesiyle karasularına girdiklerini aktardı. Zanlıların herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, yine kanunsuz olarak yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunduklarını vurgulayan Yavuz, zanlıların aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edildiklerini ve tekneleri ile birlikte Girne Turizm Limanına çekilerek, tutuklandıklarını kaydetti. Polis memurunun şahadetinin ardından, işledikleri suçlardan itham edilen zanlılar 3500 TL para cezasına çarptırıldı. Para cezasını ödeyen zanlılar, ülkelerine iade edilmek üzere serbest bırakıldılar.

Anahtar Kelimeler:
Ahmed Farag Taha ElzahedSameh Sobheye Ali MoharamAbdelraouf El Dayed AbdelrahmanAbdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy Amy Mahmoud Abdou MohamedKacakBalıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Törehan tutuklu yargılanacak
Törehan tutuklu yargılanacak
Soygun soruşturması sürüyor
Soygun soruşturması sürüyor
Atılgan tutuksuz yargılanacak
Atılgan tutuksuz yargılanacak
Aytemiz 3 gün daha tutuklu kalacak
Aytemiz 3 gün daha tutuklu kalacak
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Güvenlik görevlilerine sinirlendi, TL banknotlarını yırttı
Güvenlik görevlilerine sinirlendi, TL banknotlarını yırttı
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi
Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi
Sahte belge soruşturması sürüyor
Sahte belge soruşturması sürüyor
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim