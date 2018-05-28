Kabatzola tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Temizlik için gittiği evden para çalan 47 yaşındaki Bulgar asıllı Gena Milenova Kabatzola bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan polis, zanlının 25 Mayıs 2018 tarihinde Zeytinlik Bölgesinde temizlik için gittiği evden, ev sahibi O.P.’ye ait salonda çekmecede bulunan 430 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, çalınan paranın tasarufunda bulunduğunu ve paraların seri numarasının ev sahibi tarafından daha önce not edilen numaralarla aynı olduğunu açıkladı. Polis, daha öncede hırsızlık olayı yaşandığını, ev sahibinin 2 yıldır arada sırada eve temizliğe gelen zanlıdan şüphelendiğini, ancak kanıtı olmadığı için bu kez paraların seri numarasını not ettiğini söyledi. Polis, zanlının 2014 yılından beridir çalışma izinsiz ülkede olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.