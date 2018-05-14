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Kabakulak tutuklu yargılanacak

Kendisini terk eden eski kız arkadaşını Mart ayından buyana telefonla taciz eden zanlı Mehmet dünde genç kızın televizyon antenini kırıp uydu alıcısını çaldı. Tutuklanan zanlı bugün Girne'de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kabakulak tutuklu yargılanacak

Kendisini terk eden eski kız arkadaşını Mart ayından buyana telefonla taciz eden zanlı Mehmet dünde genç kızın televizyon antenini kırıp uydu alıcısını çaldı. Tutuklanan zanlı bugün Girne'de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:58
Kabakulak tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendisini terk eden eski kız arkadaşını Mart ayından buyana telefonla taciz eden zanlı Mehmet Kabakulak dünde genç kızın televizyon antenini kırıp uydu alıcısını çaldı. Tutuklanan zanlı bugün Girne'de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru zanlı Mehmet Kabakulak’ın “Kasti hasar”, “Sirkat”, “Telefonda tacizlik” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının ayrıldığı kız arkadaşını Mart ayından bu yana sürekli cep telefonuna mesajlar göndererek taciz ettiğini söyledi. Polis zanlının 10 Mayıs tarihinde de eski kız arkadaşının kaldığı apartmanın çatısına çıkarak, çanak anteni eğip kullanılmaz hale getirdiğini ve cihazı sökerek çaldığını belirtti. Polis memuru zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının 2016 yılından bu yana ülkede kaçak yaşadığını ifade ederek yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği bir süre cezaevine göndermesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede kaçak yaşadığına dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KabakulakTacizHırsız
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