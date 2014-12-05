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Jeneratör Hırsızlığı Aydınlatıldı

Yine Güzelyurt’ta Serhan Öztürk’ün evinden jeneratör çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada ise bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jeneratör Hırsızlığı Aydınlatıldı

Yine Güzelyurt’ta Serhan Öztürk’ün evinden jeneratör çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada ise bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

05 Aralık 2014 Cuma 18:26
Jeneratör Hırsızlığı Aydınlatıldı
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JENERATÖR HIRSIZLIĞI AYDINLATILDI

Yine Güzelyurt’ta Serhan Öztürk’ün evinden jeneratör çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada ise bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu yıl 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında, Serhat Öztürk’e ait eve balkondan girilerek bir adet 3.5 KVA Kipor marka kabinli jeneratör çalınmıştı. Polis soruşturması sonucunda söz konusu suçu M.S.’nin (E-27) işlediğinin tespit edildiği ve çalınan jeneratörün bulunarak emare alındığı; zanlı hakkında da yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor 

Son Güncelleme: 05.12.2014 18:28
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