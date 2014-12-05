Jeneratör Hırsızlığı Aydınlatıldı

JENERATÖR HIRSIZLIĞI AYDINLATILDI



Yine Güzelyurt’ta Serhan Öztürk’ün evinden jeneratör çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada ise bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Bu yıl 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında, Serhat Öztürk’e ait eve balkondan girilerek bir adet 3.5 KVA Kipor marka kabinli jeneratör çalınmıştı. Polis soruşturması sonucunda söz konusu suçu M.S.’nin (E-27) işlediğinin tespit edildiği ve çalınan jeneratörün bulunarak emare alındığı; zanlı hakkında da yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.



Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor