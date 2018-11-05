Jeneratör çaldı, sattı, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mutluyaka’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek jeneratör sirkat eden sanık Cuma Bayır hakkındaki karar açıklandı…

Mutluyaka’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek 1 adet jeneratör sirkat eden ve sirkat ettiği jeneratörü 800 TL’ye satan sanık Cuma Bayır hakkındaki karar bugün açıklandı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Bayır, 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Çaldığı jeneratörü 800 TL’ye satmıştı…

Sanık Cuma Bayır, 28 Şubat 2018 tarihinde Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait evin kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan sürme penceresini açarak içeriye girmiş ve içeriden Bin TL değerindeki jeneratörü alıp aracına yükleyerek sirkat etmişti. Akabinde sanık Bayır, sirkat ettiği jeneratörü İskele’de bir kişiye 800 TL’ye satarak sahtekarlıkla para temin etmişti.

Kır: “Ülke insanımız tedirgin edilmektedir…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Katip Kır, sanık Cuma Bayır aleyhine getirilen davaların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirtti. Yasa koyucunun, mülkiyet hakkının etkin bir biçimde korunmasına, halkın huzur ve güvenliğinin koruması bakımından çok büyük bir önem arz ettiğini belirten Kır, KKTC’de bu tür suçların yaygınlaştığını ve bu suçlar nedeniyle ülke insanımız tedirgin ve huzursuz edildiğinin altını çizdi. Kır, kamu menfaati gereği sanığa hapislik cezası verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.