İzinsiz Ağaç Kesen Şahıslar Hakkında Yasal İşlem

ZİYAMET’TE İZİNSİZ AĞAÇ KESEN ŞAHISLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM



Ziyamet köyünü civarındaki ormanlık arazi içerisinde S.A.(E-41) ve F.A.’nın (E-32) bir adet harnup ağacı ve dört adet şinyayı yetkili makamdan izinsiz olarak ağaç kesme motoru ile kestikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 24.01.2016 14:20