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İzinsiz Ağaç Kesen Şahıslar Hakkında Yasal İşlem

İzinsiz Ağaç Kesen Şahıslar Hakkında Yasal İşlem

24 Ocak 2016 Pazar 12:19
İzinsiz Ağaç Kesen Şahıslar Hakkında Yasal İşlem
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ZİYAMET’TE İZİNSİZ AĞAÇ KESEN ŞAHISLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM

Ziyamet köyünü civarındaki ormanlık arazi içerisinde S.A.(E-41) ve F.A.’nın (E-32) bir adet harnup ağacı ve dört adet şinyayı yetkili makamdan izinsiz olarak ağaç kesme motoru ile kestikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 
Son Güncelleme: 24.01.2016 14:20
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