İzinsiz Ağaç Kesen Şahıslar Hakkında Yasal İşlem

ZİYAMET’TE İZİNSİZ AĞAÇ KESEN ŞAHISLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM
Ziyamet köyünü civarındaki ormanlık arazi içerisinde S.A.(E-41) ve F.A.’nın (E-32) bir adet harnup ağacı ve dört adet şinyayı yetkili makamdan izinsiz olarak ağaç kesme motoru ile kestikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ziyamet köyünü civarındaki ormanlık arazi içerisinde S.A.(E-41) ve F.A.’nın (E-32) bir adet harnup ağacı ve dört adet şinyayı yetkili makamdan izinsiz olarak ağaç kesme motoru ile kestikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Güncelleme: 24.01.2016 14:20