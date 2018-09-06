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İvgin Tutuklu Yargılanacak

İvgin Tutuklu Yargılanacak

06 Eylül 2018 Perşembe 17:38
İvgin Tutuklu Yargılanacak

İvgin Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile turist olarak gelen zanlı Emre İvgin tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 3 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Emre İvgin’e narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan üst aramasında, pantolonunun sağ cebinde, 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirtti.

Yargılanmayı Cezaevinde Bekleyecek

Polis çavuşu Gürkut zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede turist statüsünde olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Emre İvginUyuşturucu
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