Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112099
ALTIN
174.877
DOLAR
4.0270
STERLİN
5.7234
EURO
4.9833
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
KADIN CİNAYETİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI
Cinayete müebbet hapis
CİNAYETE MÜEBBET HAPİS
İki kişiyi darp ettiler
İKİ KİŞİYİ DARP ETTİLER
banner256

İşyerinin parasını zimmetine geçirdi

16,868.03 TL'yi zimmetine geçirdi

İşyerinin parasını zimmetine geçirdi

16,868.03 TL'yi zimmetine geçirdi

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:41
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
banner238

Kuşçu 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Ağustos 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında Adanın LTD. isimli işyerinde pazarlamacı olarak çalışan Ahmet Kuşçu müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Ahmet Kuşçu’nun Ağustos 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında pazarlamacı olarak çalıştığı Adanın LTD. isimli işyeri adına Lefkoşa – Mağusa bölgelerinde pazarladığı gıda ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam 16,868.03 TL parayı şirkete yatırmayarak zimmetine geçirdiğini söyledi. Polis zanlının akabinde sirkat şirket makbuzu ile yapmış olduğu tahsilatlarda makbuzların ikinci suretlerindeki para miktarlarını değiştirip sahteleyerek iş yerine verip tedavüle sürdüğünü mahkemeye aktardı. Polis memuru Erdelhun olayın polisin bilgisine 16 Nisan tarihinde geldiğini ve zanlının mahkeme emri ile tutuklanmasının akabinde gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis meselenin tahkikatının devam ettiğini incelenmesi gereken fatura ve makbuzlar olduğunu belirterek ilk etap da soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Adanın LTDAhmet KuşçuçaldıHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sapık tutuklu yargılanacak
Sapık tutuklu yargılanacak
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
Park halindeki araç alev aldı
Park halindeki araç alev aldı
Gazimağusa’da yangın
Gazimağusa’da yangın
Dörtyol'da yangın
Dörtyol'da yangın
Haspolat’da yangın
Haspolat’da yangın
Köpek hırsızı tutuklandı
Köpek hırsızı tutuklandı
KKTC'ye giriş yapamadı
KKTC'ye giriş yapamadı
İki kişiyi darp ettiler
İki kişiyi darp ettiler
Çalıştığı iş yerinden 16,868 TL çaldı
Çalıştığı iş yerinden 16,868 TL çaldı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim