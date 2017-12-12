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İŞVEREN İLE İŞÇİ KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ!

Mağusa’da işe alkollü geldiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada birbirlerini darp eden işveren Yılmaz Gazioğlu ile işçi Begli Begmedov ile darp ettiği eski nişanlısı yaralandı. Konuyla ilgili dört kişi tutuklandı.

İŞVEREN İLE İŞÇİ KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ!

Mağusa’da işe alkollü geldiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada birbirlerini darp eden işveren Yılmaz Gazioğlu ile işçi Begli Begmedov ile darp ettiği eski nişanlısı yaralandı. Konuyla ilgili dört kişi tutuklandı.

12 Aralık 2017 Salı 12:06
İŞVEREN İLE İŞÇİ KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ!
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Mağusa’da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı. İşe alkollü geldiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada birbirlerini darp eden işveren Yılmaz Gazioğlu ile işçi Begli Begmedov, eski sevgilisi Begmedov tarafından ciddi şekilde darp edildiği için şikayete giden ancak KKTC’de kaçak olduğu tespit edilen Yıldız Amanova ile olayda tanık olan ve yine polise ifade vermeye gittiği sırada KKTC’de kaçak olduğu tespit edilen Gulshat Atayova tutuklandı. “Ciddi darp”, “Vahim zarar” ve “KKTC’de izinsiz ikamet” etme suçlarından dolayı tutuklanarak dün ayrı ayrı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yılmaz Gazioğlu, Begli Begmedov, Yıldız Amanova ve Gulshat Atayova aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İŞE NEDEN ALKOLLÜ GELDİN KAVGASI...

Meselenin tahkikat memuru Engin Yıldız, 10 Aralık tarihinde Mağusa Mandıralar bölgesinde zanlı Yılmaz Gazioğlu ile yanında çalışan Begli Begmedov’un aralarında işe alkollü geldiği gerekçesiyle tartışma çıktığını söyledi. Çıkan tartışmada zanlı Gazioğlu ile zanlı Begmedov’un birbirlerini ciddi şekilde darp ettiğini belirten Yıldız, olay yerine gelen Fırat Gazioğlu ile Mehmet Gazioğlu’nun ise zanlı Begmedov’u ciddi şekilde darp ederek el bileklerinin kırılmasına neden olduğunu ve olayın ardından kayıplara karıştıklarını açıkladı. Yıldız, zanlı Begmedov’un tartışma esnasında olay yerinde bulunan eski kız arkadaşı Yıldız Amanova’nın ise yüzüne vurmak suretiyle Amanova’nın burnunu kırdığını da açıkladı.

ŞİKAYETÇİ OLMAYA GİTTİ, TUTUKLANDI...

Polis Memuru Engin Yıldız, eski sevgilisi Begli Begmedov tarafından  ciddi şekilde darp edilerek burnu kırılan zanlı Yıldız Amanova’nın ise Adli Şubede şikayetçi olarak bulunduğu sırada kimlik kontrolünün yapıldığını belirtti. Yapılan kimlik kontrolünden zanlı Amanova’nın 1 Mart 2017 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten Yıldız, zanlı Amanova’nın tutuklandığını açıkladı. Yıldız, öte yandan mesele ile ilgili olarak Adli Şubede tanık olarak ifade vermek için bulunan zanlı Gulshat Atayova’nın da kimlik kontrolünün yapıldığını belirterek, zanlı Atayova’nın da 31 Temmuz 2017 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tüm zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yıldız, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Yılmaz Gazioğlu, Begli Begmedov,Yıldız Amanova ve Gulshat Atayova’nın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
DarpYılmaz GazioğluBegli Begmedov
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