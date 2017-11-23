İŞKENCECİ ÜVEY BABA TUTUKLANDI

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI?Gazimağusa’da 10 yaşındaki erkek çocuğun üvey baba işkencesine maruz kaldığı baba Adil Babaoğulları tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıkmıştı. Kıbrıslı eşinden boşandıktan sonra memleketi Denizli’ye dönen Adil Babaoğulları,“Kıbrıs’ta annesi ve üvey babasıyla yaşayan 10 yaşındaki oğlunun işkenceye uğradığını, üvey babasının çocuğunu hortumla dövdüğünü iler sürdü. Babaoğulları, velayet davasını açacağını söylemişti.10 YAŞINDA İŞKENCE ALTINDAŞu anda Denizli’de yaşayan Adil Babaoğulları, Gönül D. ile yaklaşık 11 yıl evli kaldıktan sonra 4 sene önce resmi olarak boşandı. Mahkeme, 2 çocuğun velayetini anneye verirken, Babaoğulları memleketine döndü, anne Gönül D. Mustafa D ile ikinci evliliğini yaptı. Yeni kocasıyla Gazimağusa’da yaşayan Gönül D.’nin abisi, eski eniştesi olan Adil Babaoğulları’na çiftin 10 yaşındaki çocukları olan H.B’nin işkence gördüğüne dair fotoğraflar yolladı.Kendisine atılan fotoğraflarda çocuğunun morarmış bacaklarını gören Adil Babaoğulları Denizli Adalet Sarayı'nın yolunu tuttu. Adalet sarayı önünde açıklama yapan Babaoğulları ise, bu olayın ilk olmadığını, daha önce çocuğun darp ve işkence gördüğünü ifade etti. Denizli Adalet Sarayı'na velayet davası açmak içen giden baba, çocukların velayetini almak istediğini ve çocuklarını işkenceden kurtarmak istediğini ifade etti.GERÇEĞİ DAYILARI ORTAYA ÇIKARDIAdil Babaoğulları, çocuğunun dayısı Hakan T.’nin kendisine önceki gece darp fotoğraflarını attığını söyledi.Çocuğunun dövüldüğünü ve bacağında yaralar olduğunu ileri süren baba, 10 yaşındaki oğlu H.B.’den önce, 12 yaşındaki çocuğu İ.E.B’nin de darp edildiğini ileri sürdü. Kendisine gelen mesajda, küçük çocuğunun eski eşi ve şimdiki kocası tarafından darp edildiği, çocuğun bedeninde ise dayak ve işkence izleri olduğunu öne süren Adil Babaoğulları, çocuğun dayısı Hakan T., tarafından gece hastaneye götürüldüğünü ve darp raporu aldığını söyledi.RAPORLARDA DARP VE YANMAZ BULGUSU VARÇocuklarının dayısı Hakan T.’nin Gazimağusa’da aldığı raporda yüzde 90 darp sonucu çıktığını ileri süren baba Adil Babaoğulları, “Biz normalde 5 senedir ayrıyız ama resmi olarak 4 sene önce boşandık. Mahkeme çocuklarımın velayetini anneye verdi. Geçen sene büyük oğlumu darp ettiler Türkiye’ye gönderdiler. Gece saat 02.00 gibi, boşandığım kadının abisinden görüntüler geldi. Çocuğun ayaklarında, yanma ve darp izleri, yüzde 90 darp raporları alındı. Şikayetçiyim, çocuklarımın bir an önceTürkiye’ye getirilmesini istiyorum. Devlet bana yardımcı olsun. Velayet davasını açacağım. Büyük oğlum, Türkiye’ye geldiğinde darp izine rastlanmadı ama çocuğun dayısı bunu söyledi. Çocuğum da söyledi. Halının üstünden çıplak olarak, dizlerini sürte sürte yürütüyorlarmış. Dizlerinin yara bere içerisinde olduğunu söyledi. Yani çocuktur, gece altına yapmıştır. Gece kalkmışlar, oğlumu hortumla dövmüşler. Başında değilim, görmedim ama çocuk, bunları da kendi ağzıyla söyledi” diye konuştu.