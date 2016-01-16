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İskele'de 18 Araç Sürücüsü Hakkında İleri İşlem Yapıldı

İskele'de 18 Araç Sürücüsü Hakkında İleri İşlem Yapıldı

16 Ocak 2016 Cumartesi 13:00
İskele'de 18 Araç Sürücüsü Hakkında İleri İşlem Yapıldı
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İSKELE’DE TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU

İskele Polis Müdürlüğü dün akşam 19.00-21.00 saatleri arasında sorumluluk sahasında “Trafik ve Asayiş Operasyonu” düzenledi.

Operasyon sırasında trafik birimleri tarafından 125 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.

Ayrıca bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edildi, kontroller esnasında, kumarhanede bulunması yasak 12 kişi hakkında ileri işleme gidildi.
 
Son Güncelleme: 16.01.2016 12:53
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