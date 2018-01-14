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İşe Alınmayınca Dükkanı Soydu

İşe Alınmayınca Dükkanı Soydu

14 Ocak 2018 Pazar 13:16
İşe Alınmayınca Dükkanı Soydu
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İşe Alınmayınca Dükkanı Soydu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize 1 hafta önce turist olarak gelen ve daha sonra iş bulmak için başvurduğu makinist atölyesinin kendisine işe almaması üzerine öfkelenerek kapısını kırarak içerisinden hasar tespit cihazını çalan zanlı Murat Ateş yakalanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Can Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurda bulunan zanlı Murat Ateş’in 12 Ocak tarihinde saat 21.00 – 22.00 saatleri arasında Alayköy'de faaliyet gösteren Hasan Turgay'a ait Mechanic Land Oto servis garajı isimli iş yerine ait batıya bakan arka giriş kapısı camını ve kapı elini kasten kanunsuz olarak kırarak iş yeri içerisine girdiğini söyledi. Polis içeriye giren zanlının toplam değerleri 160000 TL olan 1 adet AUTOLOGIC marka ve 1 adet GSCAN marka araç arıza tespit cihazlarını çalarak olay yerinden kaçtığını aktardı. Polis şikâyet gelmesi üzerine olay yerinden alınan kamera kayıtlarından suçu kimin işlediğinin anlaşılması üzerine zanlının 13 Ocak 2018 tarihinde saat 08.00 raddelerinde Lefkoşa'da çalmış olduğu cihazlar ile birlikte tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ben konu yerde çalışmak için geldim ancak daha sonra dükkân sahibi ile anlaşamadık beni sokağa attı, bende ona beni uçak alanına götür dedim götürmedi ve yaptım dedi.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 14.01.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
Murat AteşçaldıHırsız
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