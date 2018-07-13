İşcan 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da çalıştığı bet ofiste sistem üzerindeki yetkilerini usulsüzce kullanarak 10 bin 148 TL para çaldığı öne sürülen Mahir İşcan, bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 13 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa’da çalışmakta olduğu bet ofiste sistem üzerindeki yetkilerini usulsüzce kullanarak 10 bin 148 TL para çaldığını söyledi. Bilgisayar operatörü olan zanlının, işyeri tarafından kapatılan bahis sistemini yetkisi olmadığı halde izinsiz bir şekilde açıp üyelere bahis oynattığını kaydeden polis, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının bin 400 işlem yaptığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü, zanlının banka hesaplarının incelendiğini kaydeden polis, 7 gün daha süre istedi.

Mahkeme zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.