İŞ YERİNE CEZAEVİNE GİTTİ

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı İlker Oğur’un 27 Temmuz tarihinde saat 15.00 raddelerinde ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek üzerinde ve çantasında yapılan aramada, tasarrufunda Süper Loto kağıdına sarılı vaziyette bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlının etki etme olasılığı kalmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.