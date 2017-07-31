Polisiye Olaylar:
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31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:19

İŞ YERİNE CEZAEVİNE GİTTİ

İŞ YERİNE CEZAEVİNE GİTTİ
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemize iş bulmak maksadı ile Türkiye’den gelen ve Ercan Hava Limanından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı İlker Oğur teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı İlker Oğur’un 27 Temmuz tarihinde saat 15.00 raddelerinde ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek üzerinde ve çantasında yapılan aramada, tasarrufunda Süper Loto kağıdına sarılı vaziyette bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlının etki etme olasılığı kalmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. 
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