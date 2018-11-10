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İş yerinden hırsızlık

3 kişi tutuklandı

İş yerinden hırsızlık

3 kişi tutuklandı

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:42
İş yerinden hırsızlık

09.11.2018 tarihinde, 12:30-13:30 saatleri arasında, Girne’de, İ.H.H.(E-20), S.S.(K-22), O.L.(K-40) ve P.F.(E-46), Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Vakıflar Pasajı içerisinde faaliyet gösteren “Mebana” isimli iş yerinden toplam değerleri 250 TL olan 2 adet külot ve 1 adet bere, “Viva Fame” isimli iş yeri içerisinden toplam değerleri 560 TL olan 3 adet bayan cüzdanı, “Armağan” isimli iş yeri içerisinden ise 169 TL değerinde 1 adet erkek şapkasını çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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