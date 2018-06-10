İş yerinde yangın

10.06.2018 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yeri içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştır. Çıkan yangın daha sonra iş yerinin bitişiğinde bulunan “Yogo Hamy”, “Loft Estate” “Gülseren Shop” isimli iş yerine sıçramıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yeri ve içerisindeki restoran malzemeleri tamamen, “Yogo Hamy” isimli iş yeri ve içerisindeki malzemeler kısmen, “Gülseren Shop” isimli iş yerinin ön giriş kapısı, “Loft Estate” isimli iş yerinin ise ışıklı tabelası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.