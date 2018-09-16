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İş yerinde uyuşturucu

İş yerinde uyuşturucu

16 Eylül 2018 Pazar 12:02
İş yerinde uyuşturucu

GİRNE’DE İŞ YERİNDE BİRÇOK UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU 
 

Girne’de faaliyet gösteren M.N.Ç.’ye (E-42) ait iş yeri içerisinde yapılan aramada, çelik kasa içerisinde yeşil reçeteye tabi sekiz adet hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, ofis içerisinde ise uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet hap kapsülü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş ucu yanık foil kağıdı bulundu. 
 

Maddeler emare olarak alınırken, adı geçen şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

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