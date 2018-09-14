İş yerinde hırsızlık

29.08.2018 tarihinde, 01:45 – 02:00 saatleri arasında, Lefkoşa- Ortaköy’de faaliyet gösteren “Çağdaş Restaurant” isimli iş yerinin camı kırılmak suretiyle kasti hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 600 TL nakit para ve çeşitli meblağlardaki on beş adet çek yaprağı çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.C.(E-21), A.C.(E-19), M.S.A.A.I.(E-20) ve H.M.(E-21) tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.