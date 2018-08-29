İş yerinde hırsızlık

25.08.2018 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Seven Eleven” isimli iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunan L.L.(E-27)’nin 1350 TL değerinde bir şişe viskiyi çaldığı tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



