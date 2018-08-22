banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.781
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7951
EURO
6.9689
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Çanta hırsızlığı
ÇANTA HIRSIZLIĞI
İş yeri faresi yakalandı
İŞ YERİ FARESİ YAKALANDI
banner282

İş yeri faresi yakalandı

İş yerlerini mesken tutu

İş yeri faresi yakalandı

İş yerlerini mesken tutu

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:38
İş yeri faresi yakalandı

14-15.08.2018 tarihleri, 23.00-08.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Noyanlar Construction” isimli iş yerinin kapısını hasar yapıp açarak içeriye giren O.K.O. (E-22), iş yeri içerisinden 1500 TL parayı, bodrum katta bulunan çelik kasa içerisinden 9600 sterlin, 500 euro ve 43.500 TL nakit para ile kamera kayıt cihazını çalmıştır. Yürütülen soruşturmada adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olup, yapılan sorgulamasında, 26.06.2018 tarihinde, “Fast Easy Finans LTD” isimli işyerine de girerek içerisinden 164 TL madeni parayı, aynı tarihte, “Studio Tamel” isimli iş yerinden bir adet dizüstü bilgisayarı, 300-350 TL madeni parayı, 08-09.08.2018 tarihleri arasında, “Coldwell Banker Smart Plus” isimli işyerine girerek 880 TL nakit parayı, 10-11.08.2018 tarihleri arasında, Ergün PARLAN’ın ambar olarak kullandığı dairenin kapısını hasar yaparak kırıp içeriye girdikten sonra konu daire içerisinde alçıpen duvarı kırıp hasara uğratarak “Faydalı Eczanesi” isimli iş yeri içerisine girip yaklaşık 500 TL nakit parayı ve kamera kayıt cihazını çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
Çanta hırsızlığı
Çanta hırsızlığı
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Araç yangını
Araç yangını
Ercan'dan çıkış yapamadı
Ercan'dan çıkış yapamadı
Trafik kontrolünde arabada tabanca bulundu
Trafik kontrolünde arabada tabanca bulundu
Kebep paralarını cebe attı
Kebep paralarını cebe attı
Baba tutuksuz yargılanacak
Baba tutuksuz yargılanacak
Sarhoşluk başına dert oldu
Sarhoşluk başına dert oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim