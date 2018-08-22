İş yeri faresi yakalandı

14-15.08.2018 tarihleri, 23.00-08.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Noyanlar Construction” isimli iş yerinin kapısını hasar yapıp açarak içeriye giren O.K.O. (E-22), iş yeri içerisinden 1500 TL parayı, bodrum katta bulunan çelik kasa içerisinden 9600 sterlin, 500 euro ve 43.500 TL nakit para ile kamera kayıt cihazını çalmıştır. Yürütülen soruşturmada adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olup, yapılan sorgulamasında, 26.06.2018 tarihinde, “Fast Easy Finans LTD” isimli işyerine de girerek içerisinden 164 TL madeni parayı, aynı tarihte, “Studio Tamel” isimli iş yerinden bir adet dizüstü bilgisayarı, 300-350 TL madeni parayı, 08-09.08.2018 tarihleri arasında, “Coldwell Banker Smart Plus” isimli işyerine girerek 880 TL nakit parayı, 10-11.08.2018 tarihleri arasında, Ergün PARLAN’ın ambar olarak kullandığı dairenin kapısını hasar yaparak kırıp içeriye girdikten sonra konu daire içerisinde alçıpen duvarı kırıp hasara uğratarak “Faydalı Eczanesi” isimli iş yeri içerisine girip yaklaşık 500 TL nakit parayı ve kamera kayıt cihazını çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.