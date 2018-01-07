Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957
Seçime Katılım Oranları Yeniden Açıklandı
Seçime Katılım Oranları Yeniden Açıklandı
İş Kazası…
İş Kazası…
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
2017 Çok “Şiddet”li Geçti
2017 Çok “Şiddet”li Geçti
banner256
Flaş Haber
İş Kazası…
Kapat

İş Kazası…

1 kişi yaralandı

İş Kazası…

1 kişi yaralandı

07 Ocak 2018 Pazar 12:29
İş Kazası…
banner238

Cengizköy’de, Avli Mevkiinde, E.O.(E-46) kendisine ağıl içerisinde, kullanımında bulunan iş makinesi ile (kepçeli traktörle) temizlik yaptığı esnada, ağılda kendisine temizlik işinde yardımcı olan Celal TURAN’ın hayatını tehlikeye koyacak derecede ihmal ile konu traktörü dikkatsizce geriye doğru sürdüğü sırada, adı edileni ağılın dış demirleri arasına sıkıştırarak yaralanmasına sebep olmuştur.

Olayda yaralanan Celal TURAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Celal TURAN’ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ederim.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu Bulunduran İki Kişi Tutuklandı
Uyuşturucu Bulunduran İki Kişi Tutuklandı
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
Ercan'dan Çıkış Yapamadı
Ercan'dan Çıkış Yapamadı

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim