İş Kazası…

Cengizköy’de, Avli Mevkiinde, E.O.(E-46) kendisine ağıl içerisinde, kullanımında bulunan iş makinesi ile (kepçeli traktörle) temizlik yaptığı esnada, ağılda kendisine temizlik işinde yardımcı olan Celal TURAN’ın hayatını tehlikeye koyacak derecede ihmal ile konu traktörü dikkatsizce geriye doğru sürdüğü sırada, adı edileni ağılın dış demirleri arasına sıkıştırarak yaralanmasına sebep olmuştur.

Olayda yaralanan Celal TURAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Celal TURAN’ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ederim.