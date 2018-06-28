banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96337
ALTIN
185.232
DOLAR
4.6020
STERLİN
6.0261
EURO
5.3307
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
1 AĞIR YARALI
5 ay hapis yatacak
5 AY HAPİS YATACAK
Tokmak'a tokat gibi ceza
TOKMAK'A TOKAT GİBİ CEZA
Kadına şiddet sınır tanımıyor
KADINA ŞİDDET SINIR TANIMIYOR
banner282

İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

1 ağır yaralı

İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

1 ağır yaralı

28 Haziran 2018 Perşembe 18:08
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

İş Kazası

27.6.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Trafik Eğitim Parkının batı kısmında, Kofalı İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam inşaatın üçüncü katında çalışmakta olan Yavuz BAY (E-18) yaklaşık altı metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Yavuz Bay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan İlk yardım tedavisini müteakip Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner288
Son Güncelleme: 28.06.2018 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ay hapis yatacak
5 ay hapis yatacak
Tokmak'a tokat gibi ceza
Tokmak'a tokat gibi ceza
Kadına şiddet sınır tanımıyor
Kadına şiddet sınır tanımıyor
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Hırsız Marro yakalandı
Hırsız Marro yakalandı
Arda davası karara bağlandı
Arda davası karara bağlandı
Kız arkadaşını darp etti
Kız arkadaşını darp etti
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
Gündoğdu tutuklu yargılanacak
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim