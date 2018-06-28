İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

İş Kazası

27.6.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa'da Trafik Eğitim Parkının batı kısmında, Kofalı İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam inşaatın üçüncü katında çalışmakta olan Yavuz BAY (E-18) yaklaşık altı metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Yavuz Bay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan İlk yardım tedavisini müteakip Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.