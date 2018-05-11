Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.926
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8321
EURO
5.1310
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İş arkadaşının parasını çaldı
İŞ ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner256

İş arkadaşının parasını çaldı

Lefkoşa’da hırsızlık..

İş arkadaşının parasını çaldı

Lefkoşa’da hırsızlık..

11 Mayıs 2018 Cuma 19:38
İş arkadaşının parasını çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da birlikte yaşadığı iş arkadaşının parasını çaldığı belirlenen Ahmet Öksüz tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Polis Memuru Hamza Tarman, Lefkoşa’da G.A. isimli şahsın çalışanı olan ve personel evinde kalan zanlının birlikte kaldığı iş arkadaşı S.A.R.’ye ait sırt çantasının anahtarını kırarak içerisinde bulunan 4 bin 500 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı paranın bin 500 TL ile cep telefonu aldığını, geriye kalanını ise arkadaşları ile harcağını söylediğini aktardı. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÖksüzHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Sahte para zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Ölmüş akrabasının maaşı ile sefa sürdü
Ölmüş akrabasının maaşı ile sefa sürdü
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
Cinsel saldırı soruşturması sürüyor
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Lefkoşa’da hırsızlık
Lefkoşa’da hırsızlık
Tokmak itham edildi
Tokmak itham edildi
Şüpheli şahısta uyuşturucu bulundu
Şüpheli şahısta uyuşturucu bulundu
Alkollü magandalar tutuklandı
Alkollü magandalar tutuklandı
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
Tabanca zanlısı teminata bağlandı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim