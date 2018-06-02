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İş aletlerini çaldı, tutuklandı

22 yaşındaki genç tutuklandı

İş aletlerini çaldı, tutuklandı

22 yaşındaki genç tutuklandı

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:26
İş aletlerini çaldı, tutuklandı

01.06.2018 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da M.A. (E-22), bir şahsa ait hurda satışı yapılan iş yerine girdikten sonra bir adet taşlama makinesi, bir adet matkap, dört set anahtar takımını çalmıştır.  Adı edilen tutuklanmış olup, yürütülen soruşturmada, 09 ve 11.05.2018 tarihlerinde de ayni işyerinden bir adet elektrikli matkabı, bir adet şarj aleti ve bir adet matkap pilini, dört adet güvenlik kamerasını, bir adet taşlama makinesini, bir adet şarjlı matkap ve bir adet anahtar setini de çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.    

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